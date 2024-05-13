Всемирный день борьбы с меланомой отмечается 13 мая. Это один из видов рака кожи, который возникает из меланоцитов, то есть клеток, вырабатывающих пигмент меланин.
Язык кожи
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Всемирный день борьбы с меланомой отмечается 13 мая. Это один из видов рака кожи, который возникает из меланоцитов, то есть клеток, вырабатывающих пигмент меланин.
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