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Язык кожи

Язык кожи

Всемирный день борьбы с меланомой отмечается 13 мая. Это один из видов рака кожи, который возникает из меланоцитов, то есть клеток, вырабатывающих пигмент меланин.

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