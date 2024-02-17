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Зеленский вызвал смех в Мюнхене, отказавшись отвечать на английском языке

Зеленский вызвал смех в Мюнхене, отказавшись отвечать на английском языке

Во время Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский на фоне вывода украинских сил из Авдеевки вызвал смех у аудитории, отказавшись отвечать на английском языке и спрашивая о переводе вопросов модератора.

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