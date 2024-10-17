Российские войска освободили 14 жителей приграничного района Курской области

Более десяти жителей Курской области были освобождены российскими военными за последние 24 часа. По данным Telegram-канала регионального правительства, это более 400 человек, которые были спасены с начала сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии