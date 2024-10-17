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Российские войска освободили 14 жителей приграничного района Курской области

Российские войска освободили 14 жителей приграничного района Курской области

Более десяти жителей Курской области были освобождены российскими военными за последние 24 часа. По данным Telegram-канала регионального правительства, это более 400 человек, которые были спасены с начала сентября.

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