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Директор «Зелёной рощи» Александр Семёнов покидает свой пост

Директор «Зелёной рощи» Александр Семёнов покидает свой пост

В руководстве регоператора по обращению с ТКО на Орловщине намечаются кадровые перестановки.  По информации ОрелТаймс, директор ООО «УК «Зеленая роща» Александр Семёнов покинет свой пост на следующей неделе, очевидно, после выборов – 21 сентября.

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