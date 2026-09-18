Директор «Зелёной рощи» Александр Семёнов покидает свой пост

В руководстве регоператора по обращению с ТКО на Орловщине намечаются кадровые перестановки. По информации ОрелТаймс, директор ООО «УК «Зеленая роща» Александр Семёнов покинет свой пост на следующей неделе, очевидно, после выборов – 21 сентября.