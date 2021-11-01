Глава ФССП Аристов: из-за долгов из России не могут выехать 4,2 миллиона человек

Больше четырех миллионов россиян не могут выезжать за пределы государства из-за задолженностей. Эту цифру назвал директор Федеральной службы судебных приставов РФ (ФССП) Дмитрий Аристов в интервью для ТАСС.
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