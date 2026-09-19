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ИА Регнум

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ВС РФ поразили «Геранями» три логистических центра для хранения средств ВСУ

Вооруженные силы России поразили «Геранями» три логистических центра, где хранились средства Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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