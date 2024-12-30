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Сын экс-игрока клубов КХЛ принес Словакии победу над Казахстаном на МЧМ-2025

Сын экс-игрока клубов КХЛ принес Словакии победу над Казахстаном на МЧМ-2025

Хоккеисты сборной Казахстана отыгрались с 0:3, но упустили победу над национальной командой Словакии в овертайме матча молодежного чемпионата мира — 2025.

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