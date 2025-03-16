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Русская весна

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Ушёл в лучший мир знаменитый старец — духовник Патриарха Схиархимандрит Илий (ФОТО, ВИДЕО)

Ушёл в лучший мир знаменитый старец — духовник Патриарха Схиархимандрит Илий (ФОТО, ВИДЕО)

Ушёл в лучший мир знаменитый старец — духовник Патриарха Схиархимандрит Илий. «Ночью 15 марта на 94 году жизни отошел ко Господу наш дорогой батюшка схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовник Патриарха Московского и всея Руси и братии монастыря Оптина пустынь», — сообщает монастырь.

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