Ушёл в лучший мир знаменитый старец — духовник Патриарха Схиархимандрит Илий (ФОТО, ВИДЕО)

Ушёл в лучший мир знаменитый старец — духовник Патриарха Схиархимандрит Илий. «Ночью 15 марта на 94 году жизни отошел ко Господу наш дорогой батюшка схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовник Патриарха Московского и всея Руси и братии монастыря Оптина пустынь», — сообщает монастырь.