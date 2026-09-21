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Мировое обозрение

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Боец Осколкин взял в плен двух военных ВСУ при штурме опорного пункта

Боец Осколкин взял в плен двух военных ВСУ при штурме опорного пункта

Рядовой Дмитрий Осколкин в одиночку сорвал оборону украинского опорного пункта, уничтожив пулемётный расчёт, а затем взял в плен двух военнослужащих ВСУ.

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