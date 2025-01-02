В Палестине приостановили вещание катарского телеканала Al Jazeera, такое решение принял министерский комитет, в состав которого входят представители министерств культуры, внутренних дел и телекоммуникаций.
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