В Архангельске прошла военно-медицинская игра, посвящённая памяти хирурга Никлая Пирогова

Игра стала одним из мероприятий стратегии патриотического воспитании, принятой в Архангельской области до 2027 годаВ минувшие выходные на площадке учебного центра «Патриот» в Соломбале и 62 школы Архангельска состоялась военно-медицинская игра, посвященная легендарному военному хирургу Николаю Пирогову.