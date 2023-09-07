Ростех импортозаместил высокопрочное остекление для «Суперджета»

Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» имени А.Г. Ромашина Госкорпорации Ростех начало серийный выпуск импортозамещенных комплектующих для самолетов SJ-100 – остекления кабин экипажа и защиты внешнего светового оборудования.
Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» имени А.Г. Ромашина Госкорпорации Ростех начало серийный выпуск импортозамещенных комплектующих для самолетов SJ-100 – остекления кабин экипажа и защиты внешнего светового оборудования.
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