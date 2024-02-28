Челябинцам советуют вкладывать деньги в земельные участки и строить на них дома

В Челябинске в начале 2024 года зафиксирован активный спрос на земельные участки и частные дома. В целом за последние три года покупка участков и возведение на них коттеджей с последующей сдачей в аренду набирает обороты и является вполне доходным бизнесом, рассказал URA.