Сумы под прицелом нашей артиллерии: паблики врага сообщают, что ВС РФ вошли в поселок Юнаковка Сумской области После освобождения курского приграничья от украинских боевиков, российские военные развивают наступление в соседней Сумской области Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии