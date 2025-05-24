Славянская докт...
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Славянская доктрина

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Сумы под прицелом нашей артиллерии: паблики врага сообщают, что ВС РФ вошли в поселок Юнаковка Сумской области

Сумы под прицелом нашей артиллерии: паблики врага сообщают, что ВС РФ вошли в поселок Юнаковка Сумской области

Сумы под прицелом нашей артиллерии: паблики врага сообщают, что ВС РФ вошли в поселок Юнаковка Сумской области После освобождения курского приграничья от украинских боевиков, российские военные развивают наступление в соседней Сумской области Украины.

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Украины вообще не должно быть.
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