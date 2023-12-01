Светлана Изамбаева: «Для своего будущего мужа я была «живчиком», который его вдохновил»

Руководитель Благотворительного Фонда Нестрашно, Светланы Изамбаевой, клинический психолог Светлана Изамбаева рассказала «Вестям Татарстана» свою историю отношений и о том, есть ли отличие в быту в семьях, где есть ВИЧ-положительный человек и где его нет.