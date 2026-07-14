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Газета.ру

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Нардеп Василевская-Смаглюк: Буданов может занять пост главы Минобороны Украины

Нардеп Василевская-Смаглюк: Буданов может занять пост главы Минобороны Украины

Действующий глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) может уйти со своей должности и возглавить Минобороны, а его кресло в таком случае займет уходящая в отставку премьер-министр страны Юлия Свириденко.

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