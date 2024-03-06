Собянин: Новые проекты инвесторов дадут Москве еще более 19 тыс рабочих мест

Проекты реализуются в рамках программы создания мест приложения труда В своем Telegram-канале Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по строительству новых объектов в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда.
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