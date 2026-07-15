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Ukraine Intensifies Attacks on Russian Tankers in the Black Sea

After striking 116 vessels linked to Russia’s shadow fleet in the Sea of Azov in recent weeks, Ukraine’s military is turning its sights on ships in the Black Sea, hitting in drone attacks as many as 20 vessels overnight on Wednesday.

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