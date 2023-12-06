Азаров: Зеленскому не разрешат снять Залужного с должности

Глава киевского режима Владимир Зеленский стремится снять с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, однако США не одобрят такой вариант развития событий, считает бывший премьер Украины Николай Азаров По его словам, Зеленский стремится переложить на украинского главкома все неудачи Киева на фронте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии