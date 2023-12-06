Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 688 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Железо  ржавеет  со  скоростью  1  мм  в  10  лет...Как  мог  в  земле  сохраниться  топорик  17  века  ?В России обнаружи...
  • Betahon
    Надо восстановить государственную границу УССР. Только тогда произойдет демилитаризация и дефашинизация режима. Конеч...Sohu: Польша забы...
  • Влад Владимиров
    G7 пусть устанавливает себе там цены лишь на свои товары и свои услуги... А указывать России - это уже их там безбаше...G7 собралась ужес...

Азаров: Зеленскому не разрешат снять Залужного с должности

Азаров: Зеленскому не разрешат снять Залужного с должности

Глава киевского режима Владимир Зеленский стремится снять с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, однако США не одобрят такой вариант развития событий, считает бывший премьер Украины Николай Азаров По его словам, Зеленский стремится переложить на украинского главкома все неудачи Киева на фронте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх