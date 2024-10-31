В России предложили ужесточить условия разведения птицы

Производителей птицеводческой продукции — крупные фабрики, личные подсобные и фермерские хозяйства, а также индивидуальных предпринимателей, хотят обязать разводить пернатых, употребляемых в пищу, по новым требованиям.
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