Театр абсурда
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Театр абсурда

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HIMARS не бьет по площадям: Для Зеленского убить журналиста — это как дозу принять

HIMARS не бьет по площадям: Для Зеленского убить журналиста — это как дозу принять

ВСУ целенаправленно охотятся на российских военкоров, потому что все они собирают доказательства преступлений главаря режима Дмитрий Родионов Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press Материал комментируют: Александр Аверин Александр Дмитриевский Михаил Игнатов ВСУ преднамеренно выслеживают российских журналистов, уверен посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

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