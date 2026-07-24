Петербуржец после аварии очень удивил инспекторов ДПС

В Санкт-Петербурге водитель Ford Explorer спровоцировал ДТП на улице Октябрьской. Прибывшие на место аварии сотрудники ДПС заметили у мужчины явные признаки опьянения, но он отказался проходить медицинское освидетельствование, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».