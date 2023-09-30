Русская весна
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Русская весна

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В США лидер республиканцев предложил остановить помощь Украине

В США лидер республиканцев предложил остановить помощь Украине

Средства на помощь Украине следует исключить из законопроекта о временных расходах, чтобы обеспечить непрерывную работу правительства, предложил лидер республиканского большинства в палате представителей США Кевин Маккарти.

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