Три типа современных мужчин, которые 40 лет назад никто и представить себе не мог

Валерий Кривошеев

Во-первых если женщина занимается бизнесом, а её муж нигде официально не работает - это значит одно. Он помогает ей с бизнесом. Сам в бизнесе ничего не понимает и жена использует на подхвате. Кто пошустрее, устраиваются на работу фиктивно, чтобы заработать пенсию. Таких случает десятки тысяч. Видимо автор очень далека от народа. Стала бы деловая женщина терпеть рядом с собой бездельника. Однозначно нет. А если бы мужчина из прошлого, оказался в нашем мире, его бы поразили современные женщины. Которые хотят "пожить для себя". Которым все должны, должен весь мир. Должно государство, должен лично Президент, мужчины на работе, муж, все окружающие. В то время как они никому нечего не должны!