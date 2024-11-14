Если бы кто-нибудь перенес женщину из прошлого в наши дни, она бы очень удивилась.
Три типа современных мужчин, которые 40 лет назад никто и представить себе не мог
Комментарии
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Надежда Кувыкина
Бывает...)))
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15 час.
Валерий Кривошеев
Во-первых если женщина занимается бизнесом, а её муж нигде официально не работает - это значит одно. Он помогает ей с бизнесом. Сам в бизнесе ничего не понимает и жена использует на подхвате. Кто пошустрее, устраиваются на работу фиктивно, чтобы заработать пенсию. Таких случает десятки тысяч. Видимо автор очень далека от народа. Стала бы деловая женщина терпеть рядом с собой бездельника. Однозначно нет. А если бы мужчина из прошлого, оказался в нашем мире, его бы поразили современные женщины. Которые хотят "пожить для себя". Которым все должны, должен весь мир. Должно государство, должен лично Президент, мужчины на работе, муж, все окружающие. В то время как они никому нечего не должны!
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7 час.
Николай Першин
Вспоминаются торгаши Бакальчуки с их Вайлдбериз
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6 час.
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