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Ссора Израиля и США: СБ ООН принял резолюцию о прекращении огня в Газе

Ссора Израиля и США: СБ ООН принял резолюцию о прекращении огня в Газе

Ссора Израиля и США: СБ ООН принял резолюцию о прекращении огня в Газе Israel Defense Forces/Handout via REUTERSСегодня 7,4K прочитали Политический скандал вечером 25 марта разгорелся между США и Израилем.

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