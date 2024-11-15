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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Ozon решил запустить своего таможенного брокера

Ozon решил запустить своего таможенного брокера и войти в список участников внешнеэкономической деятельности, которые занимаются доставкой и декларированием экспресс-грузов физлиц, рассказал «Ведомостям» представитель компании.

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