Ozon решил запустить своего таможенного брокера и войти в список участников внешнеэкономической деятельности, которые занимаются доставкой и декларированием экспресс-грузов физлиц, рассказал «Ведомостям» представитель компании.
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