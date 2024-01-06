Cоглашение о совместном разминировании Черного моря

Румыния, Болгария и Турция заключат соглашение о совместном разминировании Черного моря. Болгария, Румыния и Турция планируют на следующей неделе заключить соглашение о сотрудничестве по разминированию Черного моря, сообщил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев.
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