Cоглашение о совместном разминировании Черного моря

Румыния, Болгария и Турция заключат соглашение о совместном разминировании Черного моря. Болгария, Румыния и Турция планируют на следующей неделе заключить соглашение о сотрудничестве по разминированию Черного моря, сообщил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев.