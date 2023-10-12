Лавров: РФ фиксирует попытки продвигать интересы НАТО в Закавказье через Армению

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания СМИД СНГ в Бишкеке заявил, что российская сторона фиксирует попытки продвигать интересы НАТО в Закавказье через Армению, передает ТАСС.