Рособоронэкспорт: Россия предложила организацию производства Су-57 в Индии

Компания может помочь стране в разработке собственной машины такого уровня Государственная компания «Рособоронэкспорт», входящая в «Ростех», предлагает поставку новейших истребителей пятого поколения Су-57, а также организацию их производства в Индии и содействие разработке собственной машины подобного уровня.