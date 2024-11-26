На что только не способна монтажная пена! Подборка лучших фото из интернета

Некоторые люди, в частности мужчины, думают, что все в этом мире можно приклеить. Отвалилась ножка у стула? Поможет суперклей! Не держится плакат на стене? Поможет скотч! Никакого молотка, шуруповерта, дрели и прочих инструментов, только клей, только хардкор! А теперь на секундочку представьте, на что способны люди, в руках которых оказалась монтажная пена! Подробку лучших приколов на эту тему смотрите ниже.