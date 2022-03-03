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Топовый MacBook Pro в России уже предлагают по цене около 1,2 млн рублей. iPhone и Apple Watch тоже подорожали

Топовый MacBook Pro в России уже предлагают по цене около 1,2 млн рублей. iPhone и Apple Watch тоже подорожали

После того как Apple сообщила о прекращении продажи iPhone, MacBook, Apple Watch и всей остальной техники в Россию из-за событий на Украине, устройства компания резко взлетели в цене.

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