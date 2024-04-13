Там у некоторых жителей бывшей украины ещё остаются какие-то иллюзии. Что им кто-то поможет, им кто-то что-то даст, некоторые (особо тупые) даже до сих пор думают, что недорейх может победить Россию.
Александр Роджерс. Зе энд
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
иван ница
Да будет так!
Ответить
14 час.
МП
Михаил Пантюхин
Я до сих пор не могу понять, почему там есть такие идиЕты, которые верят этому микрофрюхрю и не понимая, что их уничтожают? Так и хочется спросить - ну что докатились!? Показал вам запад морковку, ну и ослы же вы, причём бесплатные!!!
Ответить
8 час.
Свежие комментарии