Заноза
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Заноза

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Александр Роджерс. Зе энд

Александр Роджерс. Зе энд

Там у некоторых жителей бывшей украины ещё остаются какие-то иллюзии. Что им кто-то поможет, им кто-то что-то даст, некоторые (особо тупые) даже до сих пор думают, что недорейх может победить Россию.

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Комментарии
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иван ница
Да будет так!
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14 час.
МП
Михаил Пантюхин
Я до сих пор не могу понять, почему там есть такие идиЕты, которые верят этому микрофрюхрю и не понимая, что их уничтожают? Так и хочется спросить - ну что докатились!? Показал вам запад морковку, ну и ослы же вы, причём бесплатные!!!
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8 час.

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