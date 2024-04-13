Александр Роджерс. Зе энд

МП

Михаил Пантюхин

Я до сих пор не могу понять, почему там есть такие идиЕты, которые верят этому микрофрюхрю и не понимая, что их уничтожают? Так и хочется спросить - ну что докатились!? Показал вам запад морковку, ну и ослы же вы, причём бесплатные!!!