Трамп подписал указ о введении ответных таможенных пошлин

В США официально начали действовать так называемые ответные таможенные пошлины. Президент США Дональд Трамп подписал соответствующий указ, который вводит дополнительные сборы на разнообразные товары государств – торговых партнеров, которые сами ранее установили тарифы на американскую продукцию, ТАСС.