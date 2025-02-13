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Трамп подписал указ о введении ответных таможенных пошлин

Трамп подписал указ о введении ответных таможенных пошлин

В США официально начали действовать так называемые ответные таможенные пошлины. Президент США Дональд Трамп подписал соответствующий указ, который вводит дополнительные сборы на разнообразные товары государств – торговых партнеров, которые сами ранее установили тарифы на американскую продукцию, ТАСС.

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