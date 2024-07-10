В Хабаровске автоинспекторы и обществественница провели профилактическое мероприятие «Мы за безопасное лето»

В рамках всероссийской акции «Каникулы с общественным советом» сотрудники Госавтоинспекции и представитель Общественного совета при УМВД России по Хабаровскому краю Елена Насырова организовали уроки дорожной безопасности для ребят пришкольного городского оздоровительного лагеря одной из школ регионального центра.