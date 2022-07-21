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Итальянский журналист о Хвиче: «Наполи» возлагает на него большие надежды – и Квара сразу стал забивать красивые голы»

Журналист La Gazzetta dello Sport поделился впечатлениями от игры Хвичи Кварацхелии. Этим летом экс-хавбек «Рубина» перешел в «Наполи».

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