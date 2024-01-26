В Северной Осетии установили личность всадника, побившего гаишника

Правоохранители Северной Осетии установили личность человека, который, разъезжая верхом на коне, сначала оскорбил сотрудника ГИБДД, а затем нанес ему телесные повреждения, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД .
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