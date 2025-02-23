Джеймс Уоткинс снимет хоррор во вселенной DC про Глиноликого Британский режи...

Джеймс Уоткинс снимет хоррор во вселенной DC про ГлиноликогоБританский режиссер Джеймс Уоткинс, известный по фильмам “Райское озеро” и “Не говори никому”, возглавит работу над первым хоррором в новой киновселенной DC под руководством Джеймса Ганна и Питера Сафрана.