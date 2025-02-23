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Джеймс Уоткинс снимет хоррор во вселенной DC про Глиноликого Британский режи...

Джеймс Уоткинс снимет хоррор во вселенной DC про Глиноликого Британский режи...

Джеймс Уоткинс снимет хоррор во вселенной DC про ГлиноликогоБританский режиссер Джеймс Уоткинс, известный по фильмам “Райское озеро” и “Не говори никому”, возглавит работу над первым хоррором в новой киновселенной DC под руководством Джеймса Ганна и Питера Сафрана.

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