Атомная подлодка «Император Александр III» запустила ракету «Булава» в Белом море

Испытания прошли успешно, сообщило МинобороныНовая атомная подводная лодка стратегического назначения «Император Александр III» выполнила испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» из акватории Белого моря по боевому полю Кура на полуострове Камчатка.
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