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Минобороны РФ: российские комплексы ПВО за сутки уничтожили 15 беспилотников ВСУ

Минобороны РФ: российские комплексы ПВО за сутки уничтожили 15 беспилотников ВСУ

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение минувших суток уничтожили 15 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Харьковской и Херсонской областях, заявили 30 мая в Министерстве обороны РФ.

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