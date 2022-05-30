Минобороны РФ: российские комплексы ПВО за сутки уничтожили 15 беспилотников ВСУ

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение минувших суток уничтожили 15 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Харьковской и Херсонской областях, заявили 30 мая в Министерстве обороны РФ.