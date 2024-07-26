Не только о фут...
ГлавнаяБлогНовости утра из м...Игра ТОТОНаш футболЕврофутболНе про футболЛамповый чат
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Не только о футболе

864 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь С
    Все по 100 Л2-3, С2-нет Л3-1, С3-нет Л4-3, С4-нет Л5-2, С5-нет Л6-3, С6-да Л7-1, С7-нет Л8-1, С8-нет Экс. : Л2-3, Л3...ТОТО. РПЛ - 2024/...
  • Максим Комаров
    Куат, а ты в армии служил?Скандал в футболе...
  • Максим Комаров
    Спартак купил у Урала Игоря Дмитриева, за 2,5 млн евро. Игорь - сын Сереги Дмитриева, воспитанник Академии Зенит. Рад...Реванш «Зенита», ...

Барко в «Спартаке», независимая КХЛ, CAS отклонил апелляцию фигуристов, крах «Бордо» и другие новости

Барко в «Спартаке», независимая КХЛ, CAS отклонил апелляцию фигуристов, крах «Бордо» и другие новости

1. «Спартак» за 14 млн евро купил атакующего полузащитника Эсекиэля Барко из «Ривер Плейт». Замена Промесу найдена? 2.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Максим Комаров
Замена Промесу найдена! В Тушино снова подешевеет кокаин?
Ответить
16 час.
КУАТ
Тебя только это волнует? Врачи говорят, что это зависимость гораздо сильнее твоей алкогольной. Завязывай, пока не поздно. Без тебя здесь будет скучно. ))
Ответить
12 час.
Максим Комаров
Нет, кокс для меня дороговат. Так что, не переживай за меня.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх