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Запад придумал новый план как управлять всеми странами. Осталось 6 месяцев

Запад придумал новый план как управлять всеми странами. Осталось 6 месяцев

Пока Запад пытается сломить волю несогласных через войну на Украине, у глобалистов уже готов новый план к полному подчинению 8 миллиардов землян.

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