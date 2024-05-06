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Военное обозрение

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ВСУ продолжают героически... отступать. Фронт рушится

ВСУ продолжают героически... отступать. Фронт рушится

Почти ежедневно наши подразделения что-то освобождают, пусть понемногу, но продвигаются вперёд. ВСУ отступают, бросая позиции и раненых.

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