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Арсен Захарян: «С Карпиным не говорил, а Хохлов обещал подсказать хорошие места в Сан-Себастьяне»

Арсен Захарян: «С Карпиным не говорил, а Хохлов обещал подсказать хорошие места в Сан-Себастьяне»

«Разумеется, я знаю, что они внесли огромный вклад, но с Карпиным я пока не разговаривал. Я поговорил с Хохловым, и он сказал, что подскажет мне хорошие места и даст советы насчет Сан-Себастьяна», – заявил новичок испанской команды на пресс-конференции.

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