Слова Зеленского о будущем Крыма вызвали возмущение пользователей Twitter

Пользователи Twitter раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о будущем Крыма. В вечернем обращении к украинской нации Зеленский заявил, что Крым снова «станет свободным и безопасным», а Киев «вернет все свои территории».
Пользователи Twitter раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о будущем Крыма. В вечернем обращении к украинской нации Зеленский заявил, что Крым снова «станет свободным и безопасным», а Киев «вернет все свои территории».
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