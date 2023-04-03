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    Судя по наличию отрицательных реакции на комментарии у нас таких сволочей ещё много пригрелось. Нужно выявлять и отпр...«Я не буду извиня...
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    ЛБС - линия боевого соприкосновения.   Проще - линия фронта.«Я не буду извиня...
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    Александр согласна с вами. Эту хохлушку надо выдворить из нашей страны. Но стесняюсь спросить - а что такое ЛБС?🤔«Я не буду извиня...

Слова Зеленского о будущем Крыма вызвали возмущение пользователей Twitter

Слова Зеленского о будущем Крыма вызвали возмущение пользователей Twitter

Пользователи Twitter раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о будущем Крыма. В вечернем обращении к украинской нации Зеленский заявил, что Крым снова «станет свободным и безопасным», а Киев «вернет все свои территории».

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