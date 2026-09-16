250 тыс рублей у спортшколы отсудила брянчанка за травму дочери

Девочка получила перелом бедра на тренировке по художественной гимнастике.Клинцовский городской суд рассмотрел иск местной жительницы, которая обратилась в суд в интересах своей несовершеннолетней дочери после травмы, полученной на занятии по художественной гимнастике, информирует Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.