250 тыс рублей у спортшколы отсудила брянчанка за травму дочери

Девочка получила перелом бедра на тренировке по художественной гимнастике.Клинцовский городской суд рассмотрел иск местной жительницы, которая обратилась в суд в интересах своей несовершеннолетней дочери после травмы, полученной на занятии по художественной гимнастике, информирует Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.
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