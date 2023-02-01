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Экс-хавбек «Рубина» Абильгор перешел в «Верону»

«Верона» объявила о переходе хавбека Оливера Абильгора по свободному трансферу. Итальянский клуб подписал с 26-летним датчанином контракт до 30 июня 2023 года.

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