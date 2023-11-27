Раскритиковавшую Залужного депутата предложили лишить должности

Депутата Верховной Рады от партии «Слуга народа» Марьяну Безуглую предложили лишить должности замглавы комитета нацбезопасности и обороны после того, как она раскритиковала главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.
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