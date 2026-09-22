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ТАСС

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Командир Кызылаков рассказал, что помогло демаскировать позиции ВСУ у Марьевки

Командир Кызылаков рассказал, что помогло демаскировать позиции ВСУ у Марьевки

ДОНЕЦК, 22 сентября. /ТАСС/. Украинские гексакоптеры демаскировали позиции ВСУ у Марьевки в ДНР, рассказал командир штурмовой роты 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Даниил Кызылаков.

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