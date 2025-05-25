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Аморим выступит перед фанатами «МЮ» после матча с «Астон Виллой»: «Будут извинения, на объяснения нет времени. Я буду честен и скажу, что у меня на уме и на сердце»

«Манчестер Юнайтед» сегодня примет «Астон Виллу» в заключительном 38-м туре АПЛ. Сейчас команда Аморима занимает 16-е место в турнирной таблице.

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