Военное обозрение

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Немецкая пресса: За 15 дней контрнаступления ВСУ так и не продвинулись к главной линии обороны российской армии

Немецкая пресса: За 15 дней контрнаступления ВСУ так и не продвинулись к главной линии обороны российской армии

На Западе все больше политиков, экспертов и журналистов заявляют, что так долго ожидаемое контрнаступление украинской армии фактически буксует.

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